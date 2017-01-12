كيري يعترف بتوظيف “داعش” لتركيع نظام الاسد

صرح جون كيري, وزير الخارجية الأمريكي إن توسع “داعش” في سوريا قبل تدخل روسيا ومساعدتها لدمشق في قتال التنظيم كان سيجبر الرئيس السوري بشار الأسد على التفاوض مع واشنطن.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الصادرة امس الاول الثلاثاء، فقد جاءت تصريحات كيري في محادثات مغلقة أجراها مع نشطاء سوريين في الجمعية العامة للأمم المتحدة آواخر أيلول عام 2015.

يذكر أن موقع ويكيليكس كان قد نشر على موقعه في تشرين الأول العام الماضي، مقطعا لتسجيل صوتي لمحادثة كيري المذكورة.

وفي مقتطفات من الحديث السابق قال كيري “السبب وراء قدوم روسيا إلى سوريا، هو أن تنظيم داعش كان يزداد قوة ويهدد بالتمدد نحو دمشق وأبعد منها، تابعنا ذلك، ورأينا أن داعش بات يكتسب زخما وقوة، وظننا أن الأسد كان مهددا”.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الأمريكية نفت بشكل قطعي مؤخرا أن تكون الإدارة الأمريكية قد لجأت سابقا إلى سياسة التسامح مع جماعات متطرفة أو محاولة استخدام مجموعة إسلامية متطرفة، لكن تصريحات كيري السابقة لفتت انتباه بعض وسائل الإعلام مثيرة تساؤلات حول مدى ما سعت إليه الإدارة للاستفادة من الجماعات المتطرفة في سوريا بغرض دفع الرئيس الأسد إلى الاستسلام.