العراق يزود مصر بالنفط بدلا من السعودية

القاهرة - قدس برس

قال حبيب الصدر، السفير العراقي لدى مصر، إن الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع القاهرة لإمدادها بمليون برميل شهريًا من نفط البصرة الخفيف، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفاد الصدر في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأن بغداد ستقوم قريبًا بتزويد مصر بالنفط وفق شروط ميسرة في الدفع.

وأوضح: “ان اتفاقية البترول بين مصر والعراق تم توقيعها فعلًا وستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي عبارة عن شحنات من نفط البصرة الخفيف تقدر بمليون برميل شهريًا قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة”.

وأكد وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، خلال مباحثات أجراها بالقاهرة في كانون أول الماضي، مع نظيره المصري طارق الملا، “أن بلاده تعطي كل الدعم لشركات البترول المصرية للعمل بالعراق في مختلف الأنشطة البترولية وإعادة تأهيل البنية الأساسية للبترول والغاز”.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد توقفت عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ تشرين أول الماضي، رغم وجود تعاقد يلزم الشركة السعودية بالتوريد لمدة خمس سنوات.

وأشار مندوب العراق الدائم في جامعة الدول العربية، حبيب الصدر، إلى أن الاتفاق المصري العراقي في مجال البترول جاء على خلفية تعاونهما في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: “هذه المساهمة مقدرة ونتفهم انشغال مصر في دحر الإرهاب في سيناء وملاحقتها للخلايا الإرهابية”، معربًا عن تطلعه لرفع وتيرة هذا التعاون في المستقبل في شتى الميادين.

ولفت السفير العراقي النظر إلى أن “التسليح والصناعات الحربية من الملفات الثنائية القائمة العراق ومصر”.

وأشار، في حوار مع صحيفة “الوطن المصرية”، إلى أن “وفد من التصنيع العسكري المصري زار العراق، وسيعيد تأهيل المصانع التي توقفت عن العمل والتي أصابها ضرر كبير”، مبينًا أن “العراق قد يستورد بعض حاجاته من الأسلحة والمعدات من مصر”.