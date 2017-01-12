رئيس البرازيل الجديد جاسوس قديم للولايات المتحدة

اعلن جوليان أسانج, على موقع “ويكيليكس” ان الرئيس البرازيلي الجديد كان يزود الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات هامة.

وقال جوليان أسانج في تصريح لبوابة Nocaute إن الرئيس البرازيلي الحالي ميشيل تامر كان يخبر الولايات المتحدة الأمريكية عن الوضع السياسي في بلاده.

ومن جانبه قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريحات صحفية، إن تنحية ديلما روسيف عن الرئاسة في البرازيل قد تمت بضغط مباشر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وكان فريق الدفاع عن روسيف التي اضطرت إلى ترك منصب الرئاسة بعدما صوت مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح حجب الثقة عنها, قد وصف ما حدث بـ”الانقلاب البرلماني”.