الشوكولاته تحمي من الجلطة

اتضح لعلماء أمريكيين أن الشوكولاته وسيلة وقائية فعالة في علاج أمراض القلب والأوعية, فنصحوا مختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من مادة الشوكولاته, وبذلك سيصبح علاج الأمراض الخطيرة المذكورة بواسطة حبات مرة وحقن مؤلمة في عداد الماضي.

فمثلا من شأن الشوكولاته أن تكافح بنجاح الجلطات الدماغية والقلبية, حيث أجرى الباحثون التجربة بمشاركة 18 ألف شخص، فطلبوا من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولاته لأن هذه الحلوى اللذيذة لا تحسن مزاج الإنسان فحسب، بل تؤثر على منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جدا.

وفي نفس الوقت لاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولاته قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلا من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى. وكان على جميع المتطوعين المشاركين في التجربة إضافة كمية من الشوكولاته إلى وصفاتهم اليومية, حيث لاحظ الباحثون بعد فترة أن أداء القلب قد تحسن لدى أغلبية المشمولين واستقر ضغط الدم لديهم.

وبرأي العلماء تعود فائدة الشوكولاته للقلب إلى احتواء الكاكاو على كميات كبيرة من الفيتامينات المتعددة وفيتامين P والأحماض الدهنية غير المشبعة.