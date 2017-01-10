جماعة الاخوان تبالغ في استرضاء الحكم عبر المشاركة بالانتخابات البلدية المقبلة

عمّان - قدس برس

قررت الحركة الإسلامية المشاركة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات “اللامركزية”، التي ستعقد في صيف العام الجاري.

وقالت مصادر متطابقة داخل الحركة الإسلامية لـ”قدس برس”، إن مجلسي شورى جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “جبهة العمل الإسلامي”، قد اتخذا قرارا بإنهاء حالة المقاطعة للانتخابات البلدية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وبهذا القرار تكون الحركة الإسلامية قد أنهت مقاطعتها للانتخابات البلدية بعد 10 أعوام على آخر مشاركة لها.

يذكر أن الحركة الإسلامية كانت قد شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول الماضي، وحصدت مع حلفائها 15 مقعدا في مجلس النواب الحالي.