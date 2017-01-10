حركتا حماس والجهاد تستهجنان الادانة التركية لعملية الدهس بالقدس

استهجنت حركة الجهاد الاسلامي إدانة مسؤولين أتراك لعملية الدهس، التي وقعت في القدس اول امس الأحد، و أدت لمقتل 4 جنود من جيش الاحتلال ووصفها بالحقيرة و”الارهابية” .

وأكد داوود شهاب, مدير المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي رفض حركته لإدانة رئيس الوزراء التركي علي يلدريم، ونائبه محمد شيمشيك للعملية البطولية في القدس، مشيراً الى أن الإدانة مرفوضة تماما ولا يمكن تفهمها على الإطلاق.

و أضاف يقول: “إن قتلى العملية البطولية هم من الجيش الذي هاجم سفينة مرمرة, وجنوده هم الذين قتلوا المتضامنين الأتراك على متن السفينة”.

وأوضح شهاب بأن هذه العملية موجهة ضد الجنود الذين يحمون الاستيطان في القدس ويهودون ارضها ويدنسون مقدساتها، مؤكداً بأن التصريح التركي مدان ومرفوض ولا يخدم القضية الفلسطينية.

كما استغربت حركة حماس موقف علي يلدريم، ونائبه شيمشيك بإدانة هذه العملية البطولية التي أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين بجراح مختلفة.

وقال حازم قاسم, المتحدث باسم الحركة بغزة في تصريح صحفي، امس الاثنين، إن المقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني على امتداد أرضه المحتلة هي حق مشروع ومكفول بالقوانين الدولية.

وأوضح قاسم أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، والمجازر التي يمارسها ضد الفلسطينيين.

لكن قاسم أكد أن حركة حماس تقدر المواقف التركية الرئاسية والحكومية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وسعيها لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.