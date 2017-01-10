بين عادل امام وعدلي علام

بدأ الفنان عادل إمام تصوير مشاهده الأولى فى مسلسل «عفاريت عدلى علام» الذى سيخوض من خلاله السباق الرمضانى لهذا العام، ويواصل من خلاله استمراره فى الدراما التليفزيونية للعام السادس على التوالى, بعد مسلسلات «فرقة ناجى عطا الله» و«العراف» و«صاحب السعادة» و«أستاذ ورئيس قسم»، ومسلسل«مأمون وشركاه».

وقد بدأ إمام تصوير مشاهده الأولى فى ديكور المكتبة التى يعمل معها، وهى التى تمثل المرحلة الأولى من المسلسل، كما يصور مجموعة من المشاهد بين ديكور منزله الخاص فى ستوديو 1 بمدينة السينما، وهى الديكورات التى ستشهد جزءا كبيرا من مشاهده.

ويجسد عادل إمام فى المسلسل شخصية «عدلى»، رجل يعمل بهيئة دار الكتب بدرجة وكيل وزارة، ومهتم جدا بالشأن الثقافى والحركة الثقافية، ويقوم بكتابة مقالات سرا بدون اسمه، تساهم فى تحريك الرأى العام، وتجلب المشكلات لرئيس تحرير الصحيفة التى تنشر له المقالات، وتبعا لسياق الأحداث تظهر له «عفريتة» وتقلب مجرى حياته بالكامل.

ويشارك فى بطولة مسلسل «عفاريت عدلى علام»، كل من غادة عادل وهالة صدقى وكمال أبورية ولطفى لبيب وبيومى فؤاد ورشوان توفيق ومى عمر وآخرون.. علما بان هذا المسلسل من تأليف يوسف معاطى، واخراج رامى إمام.