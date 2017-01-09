مصرع 5 مسلحين واستشهاد 7 رجال شرطة في عملية ارهابية بسيناء

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الهجوم الإرهابى الذي استهدف اليوم الاثنين كمين المطافئ بسيناء، حيث صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بأن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تمكنت من التصدى صباح اليوم لهجوم إرهابى مسلح شارك فيه ما يقرب من 20 عنصرا مسلحا، حاولوا اقتحام كمين “المطافئ” بدائرة قسم ثالث العريش بإستخدام قذائف (آر.بى.جى) وسيارة مفخخة، فضلاً عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة بنطاق الكمين، وقامت القوات على الفور بالتصدى الحاسم لهذا الهجوم الإرهابى وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، كما نجحت القوات فى إبطال مفعول العبوات الناسفة التى تم زرعها.

وقد أسفر ذلك الهجوم الغادر عن استشهاد سبعة من رجال الشرطة (أمين شرطة وستة مجندين) بالإضافة إلى أحد المواطنين الذى تصادف مروره بنطاق الكمين، وكذا إصابة (6) من القوات و(6) من المواطنين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وحالتهم العامة مستقرة.

كما نجحت القوات فى ضبط 14 خزينة بها العديد من طلقات عيــار 7.62×39 – 2 شريط متعدد – 30 طلقة آلى – 2 قنبلة يدوية – 2 جهاز لاسلكى – صديرى واقى – حزام ناسف – عبوة تحوى مواد مشتعلة – عدد (1) تايمر) كما تم ضبط سيارة تاكسى مبلغ بسرقتها بالقرب من مقر الكمين تحوى بعض الملابس التى كان يرتديها الإرهابيون أثناء فرارهم.

وعقب ذلك حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم على كمين “المساعيد” بالطريق الدائرى وإطلاق النيران على القوات بكثافة إلا أن القوات تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار إلى المنطقة الجبلية المتاخمة، واستشهد أحد المجندين جراء ذلك, وقامت القوات بعمليات تمشيط واسعة فى محيط المنطقة لضبط هؤلاء الإرهابيين.