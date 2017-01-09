القضاء النظامي وليس العسكري ينظر بقضية المتهمين بالاساءة لضحايا اعتداء اسطنبول

عمان- بترا

أحالت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أوراق قضايا 12 متهماً بالاساءة لضحايا اعتداء اسطنبول الإرهابي الذي وقع في الأول من الشهر الحالي وعائلاتهم، إلى دائرة إدعاء عام عمان.

وبدأ مدعي عام عمان الأول القاضي عبدالله أبو الغنم النظر بالقضية، التي ما زالت قيد التحقيق على اعتبار أن الجرم المسند للمتهمين هو من اختصاص القضاء النظامي.

وقال مصدر قضائي لـ(بترا) إن التهم الموجهة للمتهمين في القضية تتعلق بالقدح والذم والتحقير لضحايا الاعتداء الإرهابي من الأردنيين في اسطنبول وعائلاتهم، موضحا ان إحالة أوراق المتهمين إلى القضاء النظامي يأتي كون الجرم المنسوب للمشتكى عليهم يدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي، ويخرج من اختصاص محكمة أمن الدولة.