الجربا يتهم “اخوان سورية” بالتحالف مع الارهابيين

اعلن احمد الجربا, رئيس الائتلاف السوري المعارض سابقا أن الإخوان المسلمين السوريين قد اعتبروا مؤتمر جنيف شيطانا رجيما، واتهموا كل من يذهب إليه بالبائع للوطن.

وقال : ولكننا في نفس الوقت ذهبنا إلى جنيف في اليوم التالي ومعنا خمسة من الإخوان المسلمين ضمن الوفد وعلى رأسهم نائب المراقب العام للإخوان المسلمين, وهذه عملية ابتزاز سياسي يمارسها الإخوان المسلمون منذ زمن طويل.

وأضاف الجربا يقول: لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه بات من المؤكد أن هناك تحالفا بين الإخوان المسلمين والإرهاب والمتطرفين في سوريا.

واكد الجربا أن الإخوان المسلمين قد تسببوا في فشل الثورة السورية, بعدما فرضوا نظام المحاصصة داخل المعارضة.

وفي الختام قال الجربا: لقد بات واضحا الان أن هناك انعطافة تركية باتجاه روسيا, وهو ما يعني سلسلة من المتغيرات في موازين القوى داخل سورية وخارجها.