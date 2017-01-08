انتفاضة الاقصى تدشن العام الجديد باربعة قتلى صهاينة بالقدس

اعلنت مصادر رسمية اسرائيلية ان اربعة صهاينة قد لقوا حتفهم على الاقل, فيما أصيب 15 آخرين، اليوم الأحد، في عملية دهس نفذها سائق شاحنة في مدينة القدس المحتلة.

وذكر موقع /0404/ العبري، أن عملية دهس وقعت في مستوطنة “ارمون هنتسيف” القريبة من جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأشار إلى أن سائق شاحنة عربي هاجم تجمعا لجنود اسرائيليين, وأوقع ما لا يقل عن 15 اصابة بين قتيل وجريح..

وذكر الموقع المقرب من جيش الاحتلال ان منفذ عملية الدهس قد استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجهات الاسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الاسرائيلية قد أغلقت محيط المنطقة، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.