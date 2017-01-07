ابرز المعارضين السوريين يثوب الى احضان نظام الاسد

عاد الى دمشق امس, نواف البشير ابرز المعارضين السوريين للنظام في سوريا وشيخ عشيرة البقارة, والقى فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي كلمة قصيرة أمام عدد من مستقبليه اكد خلالها أنه بنى موقفه السابق على تحليلات سياسية خاطئة، معلناً أنه يضع نفسه تحت تصرف رئيس الدولة الدكتور بشار الأسد.

وقال البشير: أعود اليوم إلى سوريا لاقف مع الوطن والشعب والقيادة لمواجهة الإرهاب الظلامي الذي تمثله داعش والنصرة وجماعة الإخوان المسلمين والدول الداعمة لهم.

وكان البشير قد أجرى مقابلة مع قناة العالم الايرانية لم تفصح القناة عن مكان أجرائها، فيما ذكرت تقرير صحفية ان المقابلة جرت في استديوهات قناة العالم في طهران, حيث قال فيها شيخ عشيرة البكارة أن سقوط النظام يعني حلول البديل، وهذا البديل هو داعش والنصرة بوصفها الأقوى، معتبراً أن سقوط مؤسسات الدولة السورية هو خطٌ أحمر ممنوع تجاوزه.

وأشار البشير إلى أن هناك أجندات خارجية وأناسا داعمين دفعوا بالمتظاهرين إلى حمل السلاح، مشيراً الى ان هذا قد تسبب بأن تنحرف الامور باتجاه آخر، من مظاهرات سلمية تطالب بمجموعة من المطالب منها هيكلة الانظمة والقوانين وبدولة المواطنة والديمقراطية الى مظاهرات مسلحة ومن ثم إلى كارثة دفع ثمنها الشعب السوري.

ووصف تواجد 800 فصيل في سوريا بالكارثة، وقال إن هذا يعني انه سيكون هناك 800 أمارة، وكل مجموعة تهيمن على 20 إلى 30 قرية او منطقة او ناحية وترفع علمها، تمول سعودياً وقطرياً ومن جهات أخرى.

ويعتبر الشيخ نواف البشير من الشخصيات الوازنة في المعارضة السورية وتعتبر قبيلته البكارة من أكبر القبائل العربية في الجزيرة السورية, ولها امتدادها في بعض الدول العربية المجاورة.