تراجع كبير في مبيعات العقار خلال العام الماضي

عمّان - قدس برس

سجلت السوق العقارية الاردنية، تراجعا بنسبة 7.2 في المائة، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق الماضي، وفق تقرير رسمي صدر امس الاول الخميس.

وجاء في تقرير دائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول (المبيعات) في سوق العقار خلال عام 2016 قد بلغ 7.057 مليار دينار؛ بانخفاض نسبته 7.2 في المائة وبقيمة 7.607 مليار دينار مقارنة مع عام 2015.

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال كانون الأول الماضي بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي، إلى 452 مليون دينار.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال 2016 انخفاضاً بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام 2015، إلى 332 مليون دينار.

وقد احتل العراقيون المرتبة الأولى في بيوعات العقار خلال عام 2016 لغير الأردنيين بمجموع 1530 عقاراً، والسعوديون في المرتبة الثانية بمجموع 694 عقاراً، فيما جاء الكويتيون بالمرتبة الثالثة بمجموع 269 عقاراً.