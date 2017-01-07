نجاة تعود للغناء بـ«كل الكلام»

اختارت الفنانة المصرية الكبيرة نجاة أن تكون عودتها للساحة الفنية مُجدداً من خلال عمل فني مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، في أغنية «كل الكلام» التي وزعها موسيقياً يحيى الموجي وأخرجها تليفزيونياً هاني لاشين.

أغنية «كل الكلام» إستغرق تنفيذها عاما كاملا لتظهر في صورتها النهائية، وفقاً لتأكيد الفنان يحيى الموجي الموزع الموسيقي للأغنية، حيث أوضح أن مراحل العمل في الأغنية من تسجيل الصوت والألحان والوتريات قد تمت في عدة مواقع وإستديوهات مُتخصصة بين مصر وفرنسا واليونان، وقال أن الفنانة الكبيرة نجاة كانت تُتابع كل تفاصيل ومراحل التسجيل وكأنها تُغني لأول مرة.

وأشار الموجي إلى أن الفنانة نجاة قد إستمعت لثلاثة ألحان للموسيقار طلال، وإختارت من بينها أغنية «كل الكلام» التي أبدعها الأبنودي وقررت أن تقدمها للجمهور، ثم جاء دوري في اختيار الوتريات والآلات الموسيقية التي سيتم استخدامها في الأغنية، وكانت الفنانة نجاة حريصة بشكل كبير على إختيار الآلات التي تُعبر عن روح الأغنية وقد إستقدمنا عازفين «صولوهات» من تركيا للمشاركة في مقاطع من الأغنية.

وتوقع الموجي أن تُحقق الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً عند عرضها، لأن الناس مُتشوقة لصوت الفنانة نجاة الذي مازال يحتفظ بجماله ورونقه، ولزمن الرومانسية والحب والموسيقى الراقية والكلمات العذبة.

ومن ناحيتها أعربت الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي عن سعادتها الكبيرة بأن تكون عودة الفنانة الكبيرة نجاة للغناء بعد سنوات طويلة عبر كلمات من تأليف زوجها الراحل الكبير.

وأكدت نهال كمال، أنها كانت في قمة السعادة عندما إتصلت بها الفنانة الكبيرة نجاة لتُخبرها أنها اختارت أغنية «كل الكلام» لتُدشن عودتها للغناء، وقالت أن فرحتها كانت مُضاعفة لأن الأغنية من أشعار الأبنودي وأيضاً لأن عودة نجاة بصوتها الذهبي هو عودة لكل ما هو أصيل وجميل في الغناء ويُعد مكسب كبير للساحة الغنائية، فهي صاحبة صوت حساس، ولديها مهارة كبيرة وفائقة في اختيار الأعمال التي تقدمها والتي دائماً ما تلقى النجاح.

وأوضحت نهال أن آخر تعاون فني بين الأبنودي ونجاة كان في أغنية «عيون القلب» والتي حققت نجاح منقطع النظير وقت إطلاقها، وهو ما تتوقعه أيضاً لأغنية «كل الكلام» التي إكتملت لها عوامل النجاح مع الصوت الرئع والكلمات الجميلة وألحان الموسيقار طلال وهو ما يؤهلها لتكون من أهم أعمال عام 2017 الفنية.