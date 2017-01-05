 اجتماع رباعي في عمان لبحث تدريس اللغة العبرية بالدول العربية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية إن العاصمة الاردنية “عمان” استضافت مؤخرا مؤتمرا استثنائيا شارك فيه أساتذة من أربع دول لبحث موضوع تدريس اللغة العبرية لطلاب الجامعات في السعودية والعراق ومصر وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن متحدثين في المؤتمر القول إن الإسرائيليين يعرفون عن العرب أكثر مما يعرفه العرب عن إسرائيل واليهود.

وأوضحت الصحيفة أن طلابا من كل من مصر والأردن والسعودية والعراق شاركوا الأسبوع الماضي في ورشة عمل في عمان لمناقشة ما قد يعتبره كثيرون أمرا مفاجئا، «مستقبل اللغة العبرية في العالم العربي».

ووفقا للصحيفة، فإن الوثيقة الختامية نصت على أنه سيكون هناك دَفعة لتطوير دراسات اللغة العبرية في العالم العربي، وفهم محتوى دروس اللغة العبرية التي يتم تدريسها في الجامعات العربية، والبحث في مدى مساعدة فهم اللغة العبرية في فهم دولة إسرائيل والإسرائيليين عموما، وتبادل الأفكار بشأن التحديات والفرص والمخاطر المحتملة لتعلم العبرية.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ مصري شارك في ورشة العمل القول «إذا كانت معرفة المجتمع الإسرائيلي ضرورية في أوقات الحرب، فإنها تكون أيضا أكثر إلحاحا في أوقات السلم».