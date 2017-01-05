مزاعم اسرائيلية حول انتشار الدواعش في الاردن

نشر موقع “نيوز وان” الإسرائيلي تقريرا عن الهجمات الارهابية التي شهدها الأردن مؤخراً, مشيراً فيه إلى هجوم خلية الكرك الارهابية الذي شهدته القلعة التاريخية قبل نحو أسبوعين واستشهد فيه 12 رجل امن واثنين من المواطنين وسائحة كندية.

وأضاف الموقع العبري يقول في تقريره : أن تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم, فيما شنت قوات الأمن الأردنية موجة من الاعتقالات في جنوب البلاد، وكانت التقديرات الأولية للمسؤولين الأمنيين أن الخلية كانت ضمن ما يعرف باسم الذئاب المنفردة، ولكن الآن يبدو أنهم على وشك اكتشاف بنية تحتية إرهابية كبيرة تأسست في الأردن.

وذكر الموقع أن قوات الأمن الأردنية قد ألقت القبض على حوالي 350 شخصا من المشتبه بهم في أعقاب الهجوم الذي وقع في الكرك، وأنها تعمل حاليا على تفكيك البنية التحتية أو الخلايا النائمة الإرهابية.

وفي خطوة نادرة، ظهر بشكل غير مسبوق قائد الجيش الأردني الجنرال محمود فريحات مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون بي بي سي العربية، وأشار إلى أن حادثة وقعت في جنوب الأردن وزادت من مخاطر انتشار داعش بالأردن، وأوضح أن الخلايا النائمة تتسلل إلى الأردن لتنفيذ هجمات إرهابية أو مهاجمة حرس الحدود الأردني ومخيمات اللاجئين.

وكانت السلطات الاردنية قد نفت في الماضي وجود خلايا ارهابية نائمة لداعش في المملكة, ولكن الآن يبدو أنه في أعقاب اكتشاف الخلية الإرهابية التابعة لداعش أن التنظيم قادرعلى التسلل إلى المملكة وأن الأجهزة الأمنية في الأردن تواجه الآن مهمة أكثر صعوبة في إحباط الإرهاب.

ولفت “نيوز وان” إلى أن الأردن يستخدم منذ فترة طويلة القبائل البدوية السورية كستار ناري في جنوب سوريا لتكون بمثابة المنطقة العازلة ويعملون على محاربة داعش والمنظمات الأخرى.