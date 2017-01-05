ايران تغلق بعض مؤسساتها الاعلامية بالضفة وغزة

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان إيران قد أوقفت العديد من مكاتبها الإعلامية في بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقامت بفصل بعض الموظفين بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وذكرت تلك المصادر “ان كثيرا من القرارات قد اتخذتها إيران بحق مكاتبها العاملة بالضفة والقطاع جراء وجود ضائقة مالية”.

وأفادت أنه “تم إغلاق مكتب إذاعة طهران ومكتب فضائية الكوثر وقناة الكوت، إضافة لوقف العمل مع مكتب قناة الرافدين وقناة خبر الإيرانية وتقليص الميزانيات لمكتب قناة المنار وفصل عدد من الموظفين”.

واوضحت تلك المصادر، أن “خلافا نشب مؤخرا بين مدراء القنوات الإيرانية في أعقاب إغلاق المكاتب العاملة في فلسطين وإيقاف البرامج والإنتاج وتقليص عدد التقارير الإخبارية لأكثر من النصف”.

كما كشفت المصادر ذاتها، أن “نقابة الصحفيين الفلسطينيين وصلتها شكاوي لعدم سداد القنوات الإيرانية ديون متراكمة تقدر بنحو 3 مليون دولار على تلفزيون العالم وقناة المسيرة، مما اضطر الشركات الإعلامية الفلسطينية الى وقف العمل هي الأخرى مع التلفزيونات الإيرانية بعد تراكم الديون وعدم السداد”.

واشارت تلك المصادر الى أنه إضافة للديون المستحقة على التلفزيونات الإيرانية العاملة في فلسطين لم يتم سداد رواتب بعض المراسلين عن الستة أشهر الماضية”.