تقرير استخباري يعتبر حزب الله اخطر اعداء اسرائيل

قال معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب امس الاثنين في تقرير عن “تقدير الاستخبارات” ان حزب الله وايران وحماس اكبر التهديدات التي تواجه إسرائيل عام 2017 على عكس الجيوش العربية التي لا لا تشكل اي تهديد.

وعلى رأس التهديدات التي شملها تقرير المعهد الذي يترأسه اللواء احتياط “عاموس يدلين” جاء حزب الله اللبناني، وبحسب معدي التقرير :”يواصل حزب الله الوقوف على رأس أخطر التهديدات المحتملة، بصواريخ متعددة المدى أكثر فتكًا من الماضي، صواريخ دقيقة، طائرات هجومية وانتحارية بدون طيار، صواريخ بحرية متطورة، دفاع جوي من أفضل الصناعات الروسية، ووحدات برية مدربة على احتلال بلدات إسرائيلية”.

وتأتي إيران في المركز الثاني في جدول التهديدات المحدقة بإسرائيل :”فرغم الاتفاق النووي الذي يمنح إسرائيل متسعًا من الوقت على المدى القصير، تواصل إيران تعزيز قدراتها التقليدية وسوف تواجه إسرائيل دولة خطيرة للغاية على المدى المتوسط والطويل، مع شرعية دولية لبرنامج نووي واسع وغير محدود”.

التهديد الثالث من حيث الخطورة على إسرائيل يتمثل في حركة حماس بقطاع غزة، بحسب التقرير يدور الحديث عن “احتمالية هي أعلى لتفجر الأوضاع، صحيح أن التنظيم جرى ردعه لكنه يواصل بناء قوته، حتى إذا كان الطرفان غير معنيين بذلك، فإن مواجهة يمكن أن تندلع بسبب تصعيد خارج عن السيطرة لحادثة محلية، أو أزمة اقتصادية- اجتماعية عميقة في القطاع تنفجر في وجه إسرائيل”.

ويشير التقرير الإسرائيلي إلى “تطور إيجابي” خلال العام الأخير، ممثلا في تلاشي تهديدات جيوش الدول العربية المحيطة بإسرائيل :”ظل التهديد العسكري المباشر التقليدي على إسرائيل منخفضا بشكل كبير- وتلاشى تماما التهديد التقليدي للجيوش العربية الخاصة بدول الجوار “.