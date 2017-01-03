البغدادي يوقظ كل خلايا “داعش” النائمة لارهاب العالم

أفاد مصدر محلي في نينوى بأن زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، أبو بكر البغدادي، وجه تعليماته إلى قادته بتفعيل عمل خلاياه في الدول العربية والأوروبية وتنفيذ هجمات نوعية على المدنيين.

وقال المصدر، امس الاثنين ، إن زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي طالب قادة التنظيم من المهاجرين إلى إحياء الخلايا النائمة في الدول العربية، وتكثيف الهجمات على المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي” لمحاربة التنظيم، مبينا أن البغدادي وجه رسالة إلى عناصره في ما يسمى مجلس الشورى على شن الهجمات النوعية وإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والخسائر البشرية، وفقا لموقع السومرية نيوز العراقي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن البغدادي حرض أيضا على ضرب المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية في البلدان العربية، فضلا عن شن هجمات في دول أوروبية، ردا على ما أسماه اعتداء التحالف الدولي على “أرض الخلافة والمسلمين”.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد، في وقت سابق، بأن تنظيم “داعش” أمر عناصره المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم وإعلان ولايات عربية هناك تمهيدا لشن هجمات على المقار الحكومية.