روسيا تدخل على خط المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

رام الله - قدس برس

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ “قدس برس”، النقاب عن مساعٍ روسية لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وقالت المصادر (التي فضلت عدم ذكر اسمها)، إن موسكو ستستضيف خلال الشهر الحالي لقاءً رسميًا يحضره ممثلو الفصائل الفلسطينية؛ وبينها حركتي “حماس” و”فتح”، لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية.

وفي تعقيبه على ما سبق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عباس زكي، إنه يعلق آمالًا كبيرة على التدخل الروسي في ملف المصالحة الفلسطينية.

ورجح زكي في حديث لـ “قدس برس” امس الإثنين، إمكانية مساهمة موسكو دفع الأمور إلى الأمام عبر ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين “حماس” و”فتح”، في ظل مشاورات مستمرة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت.

غير ان المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض قد اعتبر أن هذه الدعوة “بروتوكولية” وتأتي ضمن محاولات روسيا بناء علاقات عامة في المنطقة.

واستبعد عوض في حديث لـ “قدس برس”، تمكن موسكو من الدفع بملف المصالحة “الذي لم تتمكن عواصم عربية قريبة من انجاحه”.