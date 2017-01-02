دواء جديد يشفي من السرطان

اعلن أوليغ سالاغاي, رئيس قسم الصحة والاتصالات العامة في وزارة الصحة الروسية عن اكتشاف عقار جديد يكافح أنواع عدة من مرض السرطان.

وقال سالاغاي: ان هذا العقار يظهر فعاليته عند علاج الأورام الميلانينية وسرطان الرئة والكلية والمثانة والمخ والرقبة.. مشيرا إلى أن العقار الجديد لا يتوقف عن أداء مفعوله بعد التوقف عن تناول الدواء.

واضاف يقول : ان هذا العقار يطلق تفاعلا في منظومة المناعة يسمح بمكافحة الورم مما يؤمن فرصة للشفاء حتى للمرضى المصابين بالسرطان بأخطر أعراضه.

وقد سبق لوزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا ان صرحت بأن عقارا جديدا ضد أمراض سرطانية يخضع لاختبارات في روسيا وقد أظهر نتائج خيالية في إزالة أورام ميلانينية في مرحلة انتشارها.

وقالت الوزيرة إن اختبار هذا العقار دخل مرحلته الثانية وهي مرحلة المستشفيات. وأشارت فيرونيكا سكفورتسوفا إلى أن علماء من روسيا “تعلموا على إنتاج عقاقير تمنع نمو أورام معينة هذه أو تلك”.