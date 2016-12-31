حركة “كفاية” ترفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

اعلنت حركة “كفاية” الشعبية المصرية واسعة النفوذ رفضها وبشكل كامل وقاطع تصديق مجلس الوزراء المصرى على إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين، وذلك إخلالٱ بالمادة (151) من الدستور التى تحظر تمامٱ التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة المصرية.

وقالت “كفاية” في بيان صادر عنها امس : لقد جاء هذا التصديق ضاربٱ عرض الحائط بحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين ، واستمرار عرض هذا الأمر على المحكمة الإدارية العليا التى قررت حجز الطعن للحكم لجلسة 17/1/2017 ، حيث يهدف إرسال مجلس الوزراء لتلك الإتفاقية فى هذا التوقيت إلى مجلس النواب, لمنع إصدار المحكمة الإدارية العليا للحكم أو تعطيل حجيته، ولخلق حالة من التعارض بين السلطتين التشريعية والقضائية مما يوجب معه عرض الأمر على المحكمة الدستورية لفض النزاع بين السلطتين.

كما اهابت حركة كفاية بمجلس النواب إعمال دوره الرقابى وإنحيازه للوطن برفض الموافقة على تلك الإتفاقية, ورفض هذا التنازل عن السيادة المصرية للجزيرتين، وكذا كافة القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والشعب المصرى بإعلان رفضهم التنازل عن السيادة المصرية للجزيرتين ، مع تكاتف جهود كل القوى الوطنية والحية لمواجهة هذا التفريط فى السيادة الوطنية على أرض مصرية إرتوت بدماء الشهداء ، والعمل الجاد الدؤوب والمتواصل على كافة المستويات والأصعدة من اجل الحفاظ على تيران وصنافير جزيرتين مصريتين.