رحيل “ابو عمر” اعز اصدقاء “المجد”

بعد ثلاثة ايام فقط من توقفها عن الصدور, رحل عن دنيانا الاخ الكبير اللواء سامي الساكت, احد ابرز اصدقاء “المجد” ومشجعيها ومحاوريها على مدى عشرين عاماً.

قبل اسبوعين فقط, اجرى آخر حوار هاتفي مع “المجد” حيث اشاد بها وقال انه ينتظر صدورها بفارغ الصبر, وقد اخفينا عنه في ذلك الحوار قرارنا بايقافها الوشيك, تلافياً لغضبه واعتراضه, فلطالما اشعرنا هذا الراحل الكريم انه حريص على “المجد” بمثل ما كان صديقهً المجاهد المرحوم بهجت ابو غربية حريصاً عليها.

رحم الله “ابا عمر” فقد كنا ننتظر اتصاله الهاتفي غاضباً ومحتجاً على رحيل “المجد”, فاذا بنا نتجرع خبر نعيه المفاجئ الذي ضاعف حجم فجيعتنا ومساحة الاحزان.

بالغ العزاء لانجاله وكريماته وعموم آل الساكت الكرام.. وانا لله وانا اليه راجعون