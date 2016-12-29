بوتين يعلن التوصل لوقف اطلاق النار في سورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة.

وقال الرئيس الروسي، في لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع: “تم توقيع 3 وثائق، الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات سلام، كما أعلن بوتين “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث تشن قواته حملة غارات جوية لدعم الحكومة السورية منذ شهر ايلول من العام الماضي.

وتابع الرئيس الروسي: “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا، لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي”، وأوضح بوتن أن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية.

وفي تطور آخر قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مصر ستدعى للمشاركة في عملية السلام السورية، وأضاف أن امريكا قد تنضم للمباحثات، حين يتولى دونالد ترامب الرئاسة رسميا.

بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “الظروف مواتية لوقف إطلاق النار في سوريا”، مشيرا إلى وجود اتصالات مباشرة بين موسكو وأنقرة لضمان الاتفاق.