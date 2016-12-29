استنساخ الزعيمين الراحلين ريغان وتاتشر

قال السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفقا على مواصلة “إرث رونالد ريغان ومارغريت تاتشر”.

وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن داروك أشاد بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عادا إياه “فوزا تاريخيا رائعا لا مثيل له في التاريخ”، مضيفا أن ترامب وماي شددا خلال مكالمة هاتفية بينهما على أن “العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة هي أقوى من أي وقت مضى”.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب ورئيسة الوزراء البريطانية، في المكالمة الهاتفية، أنهما سيعملان معا بشكل وثيق، وانهما سيواصلان البناء على إرث زعماء البلدين السابقين مثل الرئيس رونالد ريغان ورئيسة الوزراء مارغريت تاتشر.

وعبّر السفير البريطاني في واشنطن في مقالة نشرها في صحيفة “واشنطن بوست” عن ثقته بأن بلاده والولايات المتحدة ستعملان “بصورة أوثق أكثر فأكثر بشأن التجارة والأمن” وأن بريطانيا لا تزال “أقرب الشركاء إلى الولايات المتحدة في مجال الدفاع”.

ولفت داروك إلى وجود الكثير من القضايا يجب أن تتعامل معها الولايات المتحدة وبريطانيا بصورة مشتركة كما فعلتا طيلة 200 عام، مضيفا أن شراكة واشنطن ولندن بمثابة حجر الزاوية في النظام العالمي، ولذلك سيبقى هذا التحالف قويا..