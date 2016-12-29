مشعل يُبدي شديد الاسف لتوقف “المجد” عن الصدور

تلقت اسرة “المجد” اتصالاً هاتفياً كريماً من المجاهد خالد مشعل, زعيم حركة حماس, ابدى فيه اسفه الشديد لتوقف “المجد” عن الصدور, كما اعرب عن استغرابه لهذا الاجراء الذي شكل له مفاجأة محزنة.

وقد اشاد ٍ”ابو الوليد” بمسيرة ٍ”المجد” طوال اثنين وعشرين عاماً, كما ثمّن دورها الكبير في دعم قوى المقاومة ضد العدو الصهيوني, وموقفها الثابت في خدمة القضايا القومية عامة, والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

وختم مشعل مكالمته الهاتفية من الخارج, بالتعبير عن الامل ان لا يطول غياب “المجد” او ينقطع دورها في النضال لتحقيق آمال الامة العربية في الوحدة والحرية والتحرير.