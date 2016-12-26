بغير دموع ولا مراسم تشييع ولا مناديل وداع، ترحل ”المجد” هذا اليوم الى غياهب الصمت.. تجمع حروفها، وتلملم اوراقها، وتحزم حقيبة عمرها ودورها، ثم تسافر على جناح الاسى والاسف الى دارة المنتهى، وشاطئ الغياب والاحتجاب، ”ولحد” الرجوع ... أكمل القراءة
في اطار احتفال شعبي واسع بمناسبة الذكرى السنوية الستين لجلاء العدوان الثلاثي عن بور سعيد، قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد امس الاول، بإزاحة الستار عن تمثال للقائد الخالد جمال عبد الناصر، أمام محكمة بورسعيد، وذلك بحضور نجله المهندس عبد الحكيم جم... أكمل القراءة