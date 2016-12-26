على ضفاف المجد

بقلم : فهـد الريمــاوي

بغير دموع ولا مراسم تشييع ولا مناديل وداع، ترحل ”المجد” هذا اليوم الى غياهب الصمت.. تجمع حروفها، وتلملم اوراقها، وتحزم حقيبة عمرها ودورها، ثم تسافر على جناح الاسى والاسف الى دارة المنتهى، وشاطئ الغياب والاحتجاب، ”ولحد” الرجوع ... أكمل القراءة

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