”المجد” تتوقف عن الصدور

في سياق ازمة الصحافة الورقية عامة، والاسبوعية منها بشكل خاص، يؤسف ”المجد” ان تعلن التوقف عن الصدور عند نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا التوقف الاجباري والاضطراري لاسباب مالية ضاغطة، جراء تراجع الوضع الاقتصادي الاردني من جهة، ومفاعيل ”مدونة السلوك الاعلامي” التي حرمت ”المجد” من اشتراكات الدوائر الحكومية، واعلانات المؤسسات العامة، من جهة اخرى.

ورغم علم الحكومة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين بمحنة الصحافة الورقية القاسية، منذ بضع سنوات، الا ان اياً من هذه الاطراف لم تحرك ساكناً او تبادر بمد يد العون ”للسلطة الرابعة” كي تجتاز محنتها، وتعاود الوقوف على قدميها.

يعز على هذه الصحيفة القومية والعروبية الجادة ان تطفئ انوارها، وتغادر دورها، في وقت احوج ما تكون امتنا خلاله الى المنابر المبدئية والعقلانية التي تتصدى بشجاعة وشرف للجماعات التكفيرية الظلامية، وللمحافل التغريبية الاستسلامية، على حد سواء.