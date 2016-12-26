اخبار خفيفة

وزراء الحكومة الخرساء

– هاني الملقي، رئيس الوزراء يشكو الى الله ضعف وزرائه وقلة حيلتهم وتعثر ألسنتهم وتهيبهم من الكلام عموماً، ومن الرد على اسئلة وكلمات النواب بشكل خاص.

الملقي يضرب كفاً بكف، وهو يقول حانقاً وحائراً : الوزراء في حكومة عبدالله النسور ما كانوا يتكلمون في البرلمان، لان النسور كان يمنعهم من الكلام ويحتكره لنفسه فقط، اما وزرائي فهم لا يتكلمون ايضاً، رغم انني احثهم واشجعهم على ذلك، ولكني كلما ”دفشتهم” للحديث اصبحوا ”سكتم بكتم”.. يا حرام

رؤية عربية توافقية

– مجلس الشؤون العربية والدولية سيعقد ندوة خاصة في عمان او شاطئ البحر الميت، خلال الشهر القادم، بهدف بلورة رؤية عربية توافقية واستنهاضية، لتقديمها الى القادة العرب المشاركين في قمة عمان اواخر شهر اذار المقبل.

ابرز اعضاء مجلس الشؤون العربية عمرو موسى من مصر، وطاهر المصري من الاردن، واياد علاوي من العراق، ومحمد بن عيسى من المغرب، ومحمد جاسم الصقر من الكويت.. بالتوفيق

الامير خارج الصندوق

– الامير الحسن، السابق لولي العهد السابق اعلن خلال محاضرة له في مؤسسة شومان الثقافية الاسبوع الماضي، انه الآن خارج صندوق الحكم، وبالتالي لا يعلم شيئاً كثيراً عن اخبار واسرار الدولة.

الامير المعروف بالميل للنكتة السياسية، قال مازحاً – ومزح الرجال جد- ان عشرة اشخاص، على الاقل، من حضور هذه المحاضرة سيكتبون حول ما يدور فيها تقارير مرفوعة للجهات المعنية، ويا ليتهم يعرضون هذه التقارير عليه قبل رفعها، لكي يستطيع تصحيحها وتنقيحها.. فكرة.

موافقة عاجلة

– الوزير والسفير علي العايد يغادر عمان الى القاهرة، اواخر شهر كانون الثاني القادم، لتسلم اعماله هناك كسفير للاردن في مصر ومندوب لدى الجامعة العربية.

اللافت ان وزارة الخارجية المصرية التي استمزجتها الخارجية الاردنية حول ترشيح العايد لهذا المنصب، قد ردت بالايجاب والترحاب سريعاً وخلال اقل من اسبوع.. تمام

مبادرة مثيرة للاهتمام

– اعلان المعارض الاسلامي المعروف، المهندس ليث شبيلات عن عزمه طرح مبادرة وشيكة تتعلق بمسيرة الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية، اثارت اهتمام ومتابعة الدوائر الحكومية والامنية التي ترصدت اخبارها وتطوراتها اولاً باول قبل ان تجهضها.

هذه المبادرة التي عكف شبيلات، ومعه امجد المجالي، على بلورتها في صيغة مذكرة سياسية صريحة تحمل تواقيع اكبر عدد من الشخصيات الوازنة، لم تحظ بموافقة رؤساء الحكومات السابقين، احمد عبيدات، وطاهر المصري، وعبدالكريم الكباريتي، وعبدالسلام المجالي الذين استمزجهم شبيلات على ”فكرة” المذكرة وخطوطها الرئيسية قبل صياغتها.. خسارة

كل مواطن خفير

– مواقع التواصل الاجتماعي دعت المواطنين، خلال الايام القليلة الماضية، الى اليقظة والحذر والتنبه لكل ما يثير الشك والريبة، تحت شعار ”كل مواطن خفير”.

هذه المواقع التي نشطت بهذا الخصوص بعد العملية الارهابية في الكرك، اوضحت ان الكشف عن سائر الجرائم الارهابية التي وقعت خلال العام الحالي، قد تم على ايدي المواطنين اليقظين الذين تولوا هم ابلاغ الجهات الامنية، وليس العكس.

سلامات ”ابا يوسف”

– ابراهيم عز الدين، وزير الاعلام الاسبق، خضع الاسبوع الماضي لعملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث غادر المستشفى عائداً الى منزله في جبل عمان.

عدد كبير من اصدقاء ”ابي يوسف” تقاطروا على منزله لعيادته والاطمئنان على صحته، نظراً لما يتمتع به من حسن الخلق ودماثة الطبع وصدق المودة والاخلاص لسائر المعارف والزملاء والاحباء.. سلامات

عروبة العراق اولاً

– اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المتواجد الآن في منزله بعمان، غير متفائل بمصالحة وطنية قريبة بين اهل السنة والشيعة في العراق، رغم زيارات قادة الفريقين الى عمان مؤخراً طلباً لاصلاح ذات البيت خلال القمة العربية بعمان.

علاوي يشكو، في مجالسه الخاصة بعمان، من حجم الهيمنة الايرانية على القرار العراقي، ويتطرق احياناً الى اعمال تشييع لبعض السنة هناك، علماً بان علاوي شيعي ولكنه عربي وعراقي قبل كل شيء.. برافو

فرصة للتوبة

– صالونات عمان السياسية ”المخملية” التي تتداول هذه الاوان، بشيء من القلق، اخبار موقعة الكرك، تقترح – فيما تقترح- الاعلان عن عفو ملكي عن كل داعشي داخل الوطن او خارجه يبادر الى تسليم سلاحه، والعدول عن غيه، والعودة الى احضان الدولة.

الصالونات تقول ان هذا الاجراء الذي سبق للمسؤولين في سوريا ان اتخذوا الكثير من امثاله، قد نجح في منح الفرصة لآلاف الشبان المغرر بهم لكي يثوبوا الى رشدهم.. معقول