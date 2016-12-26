”داعش” يتوعد اردوغان ويهدد دويلات الخليج

كشفت خطبة لاحد زعماد ”داعش” ألقيت، يوم الجمعة الماضي، بأحد المساجد غرب الموصل في العراق عن ”حدث قريب” في الخليج العربي.

وقال مصدر أمني عراقي، إن الخطبة قد تميزت بطابع غاضب، وتوعدت ما وصفته بـ”حاكم اسطنبول” بـ”مزيد من الدماء”، في إشارة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المصدر يقول: ”ان خطيب داعش تناول في تلك الصلاة عدة مواضيع مثيرة، أبرزها الحديث عن قرار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام، وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم بانتظار ساعة الواجب”، لافتا إلى أن ”الخطيب قد تحدث أيضا عن قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج العربي”.