رغد ما زالت ترفض مشاهدة عملية شنق والدها الشهيد صدام

قالت السيدة رغد صدام حسين إن الأمل موجود دائماً بالعراق، وإن الحالة التي يبدو عليها الوطن الآن في ظل الاحتلال لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأكدت في حديث صوتي لقناة cnn أنها التقت بوالدها الشهيد صدام حسين لآخر مرة قبل الاحتلال الأميركي للعراق بأيام قليلة، حيث اجتمعت العائلة معاً لآخر مرة في إحدى المساءات، ولم تلتق به في المرحلة التي تلت الاحتلال إطلاقاً.

وأوضحت أنها لم تر حتى الآن المشاهد الأخيرة التي وقف بها الشهيد صدام حسين متحدياً جلاديه المجرمين لحظة استشهاده، مشيرة إلى انها تعرف تفاصيلها لكنها لم ترها، ولا تنوي مشاهدتها على الإطلاق.

وقالت الإبنة الكبرى للشهيد صدام حسين انها لا صلة لها بأي من الجماعات المتطرفة الموجودة في العراق، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تدعم هذه الجهات أو غيرها، موضحة أن “خط العائلة معروف منذ سنوات طويلة ولا يدعم هذه الجماعات المتطرفة”، وأضافت “الدليل على ذلك ان هذه الجماعات أصبح لها ذراع طويل في البلد بعد أن خرجنا منه وبعد أن انتهى حكمنا”، وقالت “في وجود حكم والدي لم تستطع هذه الجماعات المتطرفة أو غيرها من دخول البلد والعبث به بالطريقة التي يعملوها الآن”.

وأكدت السيدة رغد صدام حسين أن “العراق أكبر من أن يُفقّد الأمل به، العراق بلد الحضارات، بلد الأبطال، الذين لهم ثقلهم على طول الخط ولهم مكانتهم، لن تؤثر به حالة مؤقتة من الإرباك والاحتلال وخلط الأوراق” مشددة على أن “هذا الحال القائم الآن لا يعني ان هذا هو مصير العراق وسيستمر إلى ما لا نهاية” مضيفة أن “الأمل موجود دائماً بالعراق”.

وحول انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة قالت ان “هذا الرجل جاء إلى الحكم ونحن نحتاج إلى وقت، بإذن الله، لنترقب كيف ستكون قراراته القادمة، ولنرى هل سيكون هناك تغيير نحو الأفضل”، مشيرة إلى ان مستقبل سياسة ترمب لا يمكن التكهن بها الآن، لأن هناك أشياء عملية”, مضيفة أنها تحب أن تكون انسانة موضوعية وعملية، مشيرة إلى انه على ما يبدو هناك وعي سياسي عالي لدى ترمب، وانه يختلف قليلا عن الآخرين الذين سبقوه”.