السعودية تحارب مصر.. بالفلفل

قال مسؤول مصري، إن «القرار السعودي بمنع استيراد الفلفل المصري سيطبق بعد شهرين من الآن حتى تأخذ الشركات المصرية مهلة لتوفيق الأوضاع مرة أخرى».

وأكد علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، أن السعودية تعد أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية في الوطن العربي, بما في ذلك مادة الفلفل.

وتابع يقول في تصريحات لجريدة الاهرام: «نأمل من خلال التواصل مع الجانب السعودي ان نتوصل لحل تلك المشكلة حتى لا تتأثر علاقاتنا التجارية الطيبة معهم».

وقال سمير النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، معلقا على القرار، «نحترم القرارات السعودية والفيصل بيننا وبينهم تحاليل الحجر الزراعي المصري».

وأضاف النجار يقول « ان وزارة التجارة الممثلة في جهاز التمثيل التجاري ستقوم بالاتصال بالجهات السعودية المنوطة بتنفيذ القرار وإطلاعنا على تفاصيله بالكامل».

وتحتل السعودية المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية من مصر بقيمة بلغت 242 مليون دولار، وبكمية 474 ألف طن خلال عام 2014 ، وفقا للتقرير الصادر من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن أبرزها الرمان والموالح والفراولة و.. الفلفل.