القوات الامنية تهزم مجدداً المسلحين بمحافظة الكرك

اعلنت مصادر أمنية، إن العملية الأمنية في مدينة الكرك، قد انتهت بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين، وأسفرت عن استشهاد أربعة من قوات الأمن وقتل مسلح واعتقال آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر أمني قوله إن “القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية قد أنهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك”.

وأشار المصدر الأمني، إلى بقاء قوة أمنيّة “كافية لمتابعة أعمال تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون”.

وأفاد محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي سابق عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بعمان، بأن “هناك عمليات دهم في عدد من مناطق المملكة وليس في الكرك فقط، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة”.

وعن تفاصيل تلك العملية، لفت المومني، إلى أنه “تم تحديد مطلوب مرتبط بخلية الكرك، واستدعاؤه، حيث اعترف بعلاقته بهم وبأن في بيته مجموعة من الأسلحة”.

وأضاف: “ذهب المطلوب برفقة قوة أمنية (لضبط الأسلحة) وبعد دخوله إلى منزله، قام بإغلاق الباب وبدأ بإطلاق النار على القوة الأمنية، مما أدى إلى استشهاد أحدهم في البداية”.

وتابع المومني: “حضرت قوة من الدرك لتطويق الأمر، وقام المطلوب بإطلاق النار من سلاح أتوماتيكي، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من الدرك، وقد تمت تصفيته وإلقاء القبض على آخر وتطويق الموقع بالكامل”.

وكانت مديرية الأمن العام قد اعلنت مساء الأحد الماضي، “انتهاء اشتباكات مع مسلحين مجهولين استمرت عدة ساعات جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم 7 من عناصر الأمن، ومدنيان، وسائحة كندية، وجميع المهاجمين الأربعة”.

وأعلن تنظيم “داعش” أمس الثلاثاء، تبنّيه لهجوم الكرك الذي قال إن منفذيه هم “محمد الخطيب، ويوسف القراونة، وحازم أبو رمان، وعاصم أبو رمان”، لافتا إلى مقتلهم جميعا في العملية.