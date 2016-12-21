انباء عن زيارة قاتل السفير الروسي الى قطر

أكّد فكري إشيق، وزير الدفاع التركي، أنّ سلطات بلاده ستتمكن من التعرّف على الجهة التي تقف وراء عملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف.

وجاءت تصريحات إشيق خلال لقائه بنظيره الروسي، سيرغي شويغو، في موسكو، التي يزورها لبحث الأزمة السورية وآخر المستجدات في حلب.

ووصف إشيق اغتيال كارلوف في أنقرة، أمس الاول الإثنين، بـ “العملية الإرهابية الشنيعة”، مؤكّدا على أنّ سلطات بلاده ستزوّد الروس بكافة المعلومات التي يتم التوصل إليها في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، أجرى وفد روسي امس الثلاثاء، زيارة إلى مديرية أمن العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في التحقيقات الجارية بخصوص اغتيال كارلوف.

ومن جانبها نشرت صفحة “الفلق” على تويتر, وهي صفحة تختص بالأساتذة والطلاب السعوديين، خبرا منقولا عن وسائل الإعلام التركية, ومنسوبا لمديرية أمن أنقرة, أن منفذ الهجوم الذي أودى بحياة السفير الروسي بتركيا كانت له عدة زيارات مبرمجة إلى دولة قطر.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها “الفلق” من مديرية أمن أنقرة الى أن القاتل مارت ألتن تاش قد سافر خمس مرات إلى قطر بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا 15 تموز الماضي.

وأفادت الشرطة أن “ألتن تاش زار قطر مرتين في شهر آب, ومرة في شهر تشرين الاول أيضا, واخرى في شهر تشرين الثاني من العام الجاري على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية, ولسنا متأكدين ما هي غاية الزيارات ولكن التحقيقات مازالت تجري وسنعلن عن أية معلومات نصل إليها.”

وأضافت شرطة أنقرة تقول أننا سنتصل بالمسئولين القطريين ونطلب منهم تزويدنا بأية معلومات تساعدنا في الوصول إلى معرفة الكواليس والضالعين في هذه الجريمة البشعة التي تستهدف العلاقات التركية الروسية.

اما صحيفة “التايمز” البريطانية، فقد اعتبرت أن ثمة إشارات تفيد أن قاتل السفير الروسي على ارتباط بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي شارك بتأسيسيه عام 2001 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن القاتل قد ظهر في صور خلال حضوره فعاليات لحزب العدالة والتنمية في تركيا، مما يدحض رواية الحكومة التركية بأن القاتل ينتمي إلى جماعة المعارض التركي فتح الله غولن.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لشخص يشبه القاتل تجمعه بالرئيس التركي، مرفقة بتعليقات تشير إلى أنها التقطت خلال حفل تخرج دفعة من ضباط الشرطة، وتعليقات أخرى تؤكد أنه من جماعة أدروغان.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية قد اعتقلت سبعة أشخاص الليلة قبل الماضية فيما يتصل باغتيال السفير الروسي في أنقرة، من بينهم أفراد عائلة القاتل.

هذا وقد نفت وزارة الخارجية الأمريكية أية صلة لواشنطن بالداعية التركي فتح الله غولن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، إن وزير الخارجية (جون كيري) أعرب لوزير الخارجية التركي عن قلقه إزاء كلام يأتي من تركيا حول تورط أمريكا أو دعمها لجريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا… بسبب وجود “فتح الله غولن” في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما ذكر جهاز الإعلام التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري أن فتح الله غولن يقف وراء اغتيال السفير الروسي في تركيا, وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.