هل يسير العالم حثيثاً نحو الفوضى الدامية ؟؟

شهد يوم امس-الاثنين عدة احداث ارهابية من شأنها التأشير على توجه عالمي نحو الفوضى غير الخلاقة.

في انقرة لاقت حادثة اغتيال أندريه كارلوف, السفير الروسي لدى تركيا (قتل مساء أمس الإثنين بهجوم مسلح في معرض للصور)، إدانات من عدة جهات ودول عربية وغربية.

فقد رأى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان مقتصب صدر عن الناطق باسمه، أنه “لا يوجد هناك أي مبرر لاستهداف الموظفين الدبلوماسيين والمدنيين”، لافتًا إلى أنه “يتابع الموقف عن كثب”.

كما وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في بيان له، مقتل السفير الروسي، بأنه “حادث إرهابي”.

وندد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بـ “الهجوم الإرهابي”، وأبدى استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدات لتركيا وروسيا فيما يخص عملية التحقيق حول الحادثة التي وصفها بـ “الدنيئة”.

وعبّرت فيديركا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، في رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن “صدمتها الشديدة”، وأعلنت تنديدها الشديد لـ “هذه العملية الإرهابية”.

وفي برلين ارتفع عدد القتلى في حادثة الدهس التي وقعت بأحد أسواق أعياد الميلاد بالمدينة الألمانية، مساء أمس الإثنين، إلى 12 قتيلًا و48 جريحًا.

وقالت شرطة برلين، عبر حسابها على “تويتر”، إن قتلى واقعة الدهس ارتفع إلى 12؛ إثر وفاة 3 جرحى في المستشفيات، متأثرين بإصابتهم، مضيفة أن عدد الجرحى 48؛ من بينهم العديد من الإصابات التي وصفت حالاتهم بـ “الحرجة”؛ ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

وأفاد وزير الداخلية الألمانية، بأن تفاصيل عملية الدهس، التي تمت عبر شاحنة، تشير إلى أنها “هجوم ارهابي”, فيما ذكرت الإذاعة الألمانية أن تنظيم “داعش”، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنها قد ألقت القبض على السائق، وقتلت شخصًا كان معه في قمرة القيادة, موضحة أن سائق الشاحنة باكستاني أو أفغاني، وأنه دخل ألمانيا كلاجئ في شهر شباط الماضي.

وفي جنيف أصيب عدد من الأشخاص في هجوم مسلح، مساء امس الاثنين، على مسجد في مدينة زيوريخ شمالي سويسرا.

وقالت الشرطة السويسرية، إن هجومًا مسلحًا استهدف مسجدًا في زيوريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة، عدم وقوع قتلى جراء الهجوم، إلا أنها امتنعت عن إعطاء معلومات حول عدد المصابين، مشيرة إلى أنها تحقق في أسباب الهجوم وعدد المنفذين.

من جانبها، قالت صحيفة “20 مينوتن” إن مشتبها به لا يزال هاربا بعد الواقعة التي حدثت قرب محطة القطارات الرئيسية في مدينة زيورخ العاصمة المالية لسويسرا.