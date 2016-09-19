شاب فلسطيني يطعن شرطيين اسرائيليين في القدس

القدس المحتلة - قدس برس

ذكرت مصادر عبرية، أن منفّذ عملية الطعن صباح اليوم الإثنين بمدينة القدس المحتلة، هو أيمن حسن محمد الكرد (20 عامًا)، من حي “رأس العامود” ببلدة سلوان.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، بأن شاباً فلسطينياً قد نفذ عملية طعن في منطقة “باب الساهرة” وسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شرطيَين إسرائيليَين بجراح مختلفة.

وأشارت إلى أن المصابَين الإسرائيليين نُقلا للعلاج إلى مشفيي “شعاريه تصيدك” و”هداسا عين كارم”، حيث وصفت جراح أحدهما بالـ “خطيرة جدا” والأخرى بالـ “متوسطة”.

وأوضحت أن الشاب الفلسطيني الذي أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه عقب تنفيذ العملية، هو من أبناء حي “رأس العامود” في بلدة سلوان شرقي المدينة، وتم نقله للعلاج في مشفى “هداسا هارهتسوفيم”، كما تداولت المواقع العبرية صورة الهوية الشخصية الخاصة به.

وعقب حادثة الطعن، ذكرت مراسلة “قدس برس” أن قوات الاحتلال أغلقت “شارع السلطان سليمان” وأبواب البلدة القديمة، واحتجزت المارة بمن فيهم الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، ومنعتهم من الوصول إليها.

وأضافت تقول : أن مواجهات قد اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والقوات الخاصة الإسرائيلية التي بدأت بإطلاق القنابل الصوتية صوبهم بشكل عشوائي.

وأشارت إلى أن القوات الخاصة أجبرت أصحاب المحال التجارية في شارع صلاح الدين على إغلاق أبوابها بعد العملية، كما هدّدتهم بفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بالأوامر العسكرية.

وتعدّ عملية اليوم هي الثانية في القدس منذ يوم الجمعة الماضي، بعد استشهاد المواطن الأردني سعيد هايل العمرو (28 عامًا) من الكرك برصاص الاحتلال، بعدما حاول تنفيذ عملية طعن لجنود الاحتلال في باب العامود وسط المدينة المحتلة.