شبكة الانتخابات بالعالم العربي تراقب انتخاباتنا النيابية غداً

تلقت شبكة الانتخابات في العالم العربي موافقة الهيئة المستقلة للإنتخابات على مشاركة فريق الشبكة المكون من (67) مراقباً دولياً من (21) دول عربية وأجنبية في مراقبة انتخابات مجلس النواب الثامن عشر التي ستجري يوم غد الثلاثاء.

وقد توزع مراقبو الشبكة بالفعل على 17 دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة، وستصدر الشبكة بيانها الاولي بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع .

يذكر أن هذه الشبكة التي تأسست عام 2006 بمشاركة خمسة ثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، قد قامت منذ تأسيسها بمراقبة الإنتخابات لاكثر من عشرين مرة في كل من اليمن، وموريتانيا ، والمغرب، والأردن، والعراق، ولبنان، والسودان، تونس، وليبيا ، ومصر ، وللشبكة مرصد عربي للإنتخابات (www.arabew.org)