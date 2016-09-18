امريكا تحت الخطر.. انفجار بنيويورك وطعن في مينيسوتا

أصيب اكثر من 30 شخصا، أحدهم في حالة خطيرة، بانفجار ضخم وقع في حي “تشلسي” وسط مانهاتن بنيويورك فجر اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة جي. بيتر دونالد عبر تغريدة له على موقع “تويتر” أن الانفجار قد وقع نحو الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت نيويورك (12:30 صباحا بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع في مانهاتن، مشيرا إلى أن “عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وأغلقت قوات الأمن محيط الحادث.

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في تصريحات نقلتها شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن هناك أدلة على أن الانفجار عمل متعمد، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقق من كاميرات مراقبة في المنطقة، في الوقت الذي أشار فيه إلى عدم وجود أي أدلة في الوقت الحالي على أن هناك ارتباط للانفجار بالإرهاب.

وقال شهود عيان أن دوي الانفجار سُمع من مسافة بعيدة تصل إلى نيوجيرسي عبر نهر هادسون مقابل منطقة تشيلسي.

وعلى هذا الصعيد اعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم ، إن عددا من الإصابات وقعت نتيجة طعن وقع داخل مركز تجاري في ولاية مينيسوتا، قبل أن يٌقتل المهاجم على أيدي رجال الأمن.

وبحسب الشرطة، فإن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، نقلوا على إثرها إلى المشفى، حيث يعانون من إصابات “غير مهددة لحياتهم”، دون تقديم أي معلومات أو تفاصيل إضافية عن الهجوم أو عدد المصابين النهائي.

ولا تزال فرق الأمن تحقق في موقع الجريمة، لافتة إلى أن المجمع التجاري سيبقى مغلقا باعتباره ساحة للجريمة حتى إشعار آخر، بحسب بيان الشرطة.