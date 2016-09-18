ثلث الشباب يعتزمون مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة

عمان - قدس برس

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الاردني ، أن أكثر من ثلث الشباب لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقرّر عقدها بعد غد الثلاثاء.

وخلصت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركزا “عالم الآراء لاستطلاعات الرأي” و”الأمة للدراسات”، إلى أن 47.6 في المائة من الشباب عازمون على المشاركة في العملية الانتخابية، مقابل نسبة 36.5 في المائة من الشباب سوف يعزفون عن المشاركة لأسباب عدة؛ من بينها عدم الثقة بالنواب وشكوكهم حول نزاهة العملية الانتخابية.

وتبيّن النتائج، أن أقل من ربع نسبة الشباب يمتلكون معلومات وافية بدرجة كبيرة عن قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد على نظام “القائمة النسبية المفتوحة” الذي حل محل مبدأ “الصوت الواحد” في الانتخابات النيابية.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أُجري على عينة عشوائية قوامها 300 فرد من الشباب الأردني (ذكور وإناث) ضمن الفئة العمرية (18 – 35 عاما)، إلى أن برنامج الخدمات الذي يقدمه المرشح هو المعيار الأهم لاختياره من منظور الشباب، فيما كان البعد العشائري حاضرا لدى هذه الفئة.

وترى نسبة 46 في المائة من الفئة المستطلعة آراؤها، أن العملية الانتخابية القادمة لن تحدث أي تغيير إيجابي أو سلبي في واقع البلاد، فيما يشكّك نصف الشباب في قدرة “الهيئة المستقلة للانتخابات” على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.