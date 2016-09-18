نقابة المعلمين تطالب باقالة وزير التربية

في إجتماع طارئ عقد امس السبت لمجلس نقابة المعلمين للتباحث حول ما طرأ من تعديلات على المناهج مؤخرا وتم تداولها بشكل كبير عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، قرر مجلس النقابة في جلسته تشكيل لجنة أزمات خاصة تعنى بمتابعة التعديلات على المناهج، وفور انتهاء اجتماع المجلس عقدت اللجنة المشكلة برئاسة حسن العتوم مساء ذلك اليوم اجتماعها الأول وأعلنت فيه القرارات الآتية:

أولا- تؤكد نقابة المعلمين على تجديد رفضها وتنديدها بالتعديلات الأخيرة على المناهج التي مست القيم الإسلامية والعروبية والقضية الفلسطينية.

ثانيا- المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم فورا لاخطائه المتلاحقة بحق المعلمين والطلبة وباعتباره يتحمل المسؤولية الكاملة عن التشوهات التي وقعت على المناهج والمطالبة ايضا بمحاسبة كل من كان له يد عبثت بالمناهج الوطنية الأردنية.

ثالثا- تعقد لجنة الازمات بخصوص المناهج اجتماعها بشكل دوري ومستمر لمتابعة كل ما يرد اليها من ملاحظات في الميدان وفروع النقابة.

رابعا- سيصدر المكتب الاعلامي للنقابة بيانا تفصيليا يتضمن جزءا من التعديلات التي طرأت على المناهج.