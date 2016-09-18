مصرع شرطيين سعوديين باطلاق النار عليهما في الدمام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم الأحد، مصرع رجلي أمن إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من مصدر مجهول بمدينة الدمام شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الأمني للوزارة اللواء، منصور التركي اليوم، قوله “إنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس بالتوقيت المحلي تعرضت دورية أمن, وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام, لإطلاق نار من مصدر مجهول “.

وبيّن أنه نتج عن إطلاق النار “إصابة عنصري أمن ضمن طاقم الدورية، ووفاتهما أثناء نقلهما إلى المشفى”.

وأشار المتحدث الى أن “الجهات الأمنية المختصة قد باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها”.