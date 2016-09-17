الجزائر تعيد تثبيت اسم فلسطين بدل اسرائيل في خرائطها

قررت وزارة التربية في الجزائر “السحب الفوري” للكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط على إثر إكتشاف خطأ في صفحة من هذا الكتاب، استبدلت فيها فلسطين بـ “اسرائيل”.

وأفاد بيان لوزارة التربية في الجزائر، صدر يوم الخميس الماضي، أنه “تبعا لاكتشاف خطأ في صفحة من الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط المطبوع من طرف دار النشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية قررت وزارة التربية السحب الفوري لهذا الكتاب ومطالبة الناشر بتصحيحه”.

وذكر البيان أن “الوزارة قررت فتح تحقيق في هذا الشأن. كما أكدت على أن النسخة التي تم اعتمادها لم تتضمن الخطأ الذي يقع تحت مسؤولية الناشر”.

وحسب مصدر مسؤول من الوزارة، وفق “وكالة الأنباء الجزائرية”، فإن “السحب الفوري للكتاب من التلاميذ يكون بمطالبتهم بجلبه إلى الاقسام وجمعه من أجل اعادته للمطبعة وتغيير الصفحة التي وقع فيها الخطأ بصفحة تتضمن معلومات صحيحة.

وفي أول تعليق له على الأمر، قال عبد الرزاق مقري, رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية: “لامنا بعض الأحباب عن عدم حديثنا عن الخارطة التي استبدلت فيها فلسطين باسرائيل في كتاب الجغرافيا. وسبب ذلك أننا أردنا الحصول على الكتاب المعني حتى يكون حديثنا له مصداقية، وقد تأكد ذلك وسحبت الوزارة الكتاب عبر صفحتها الرسمية وهذا دليل تخبط كبير سنعود اليه لاحقا”.

وأضاف: “نخبر الرأي العام بأننا شكلنا من أجل هذا لجنة خاصة من أهل الاختصاص للحصول على كل الكتب المدرسية ودراستها كتابا كتابا وسنقدم بعد ذلك تقريرا شاملا يتعلق بجوانب الهوية والجوانب البيداغوجية، وسنتعاون حول هذا الموضوع الحساس مع كل الهيئات والشخصيات المهتمة بالموضوع”.

وأكد مقّري ترحيب حركته واستعدادها للتعاون مع كل من يريد مد يد العون علميا وثقافيا وبيداغوجيا في مواجهة هذه المخاطر التي تحوم حول المنظومة التربوية.