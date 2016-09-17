‏25 مليون دولار ثمن جثة القذافي

‏عرضت عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، مبلغاً ضخما قيمته 25 مليون دولار أمريكي، للكشف عن موقع دفن القذافي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن أحد تجار السلاح في مصراتة، يدعى أنور صوان، أن بعض أقارب القذافي عرضوا عليه 25 مليون دولار للكشف عن مكان قبر العقيد الراحل، لكنه رفض عرضهم.

وقال صوان “لقد قلت لهم، عندما تأتون بحكماء عائلاتكم وأكبر رجالها، وتقولون نحن مسؤولون عمّا فعله القذافي في الأربعين عاماً الماضية سأعطيكم جثته، لكنهم قالوا لا نتحمّل مسؤولية أفعاله” .

وكشف تاجر السلاح، أن جثة معمر القذافي قضت ليلتها الأولى في بيت عائلته.

وأضافت الصحيفة أن هاتف صوان يخزِّن رسائل كراهية يرسلها موالون للقذافي يعتقدون أنه لعب دوراً في قتله، ويعرف المكان السري الذي دُفِن فيه قائدهم.

وتقول إحدى الرسائل «نحن قادمون إليك وسنريك، يا كلب”.

ولا يزال مكان دفن جثة العقيد معمر القذافي مجهولا، فبعدما قتل من قبل ثوار مصراتة في تشرين الأول 2011، تم نقله إلى موقع مجهول ودفن فيه.