تهاني اصدقاء “المجد” بعيد الاضحى المبارك

كعادتهم في كل عيد، تلطف اصدقاء ”المجد” الاعزاء بتقديم التهاني القلبية الحارة لها ولاسرتها بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وتمنوا لها دوام التقدم والبقاء لاستكمال مشوارها القومي الكفاحي.

ونحن اذ نشكر هؤلاء الاحباء والاشقاء بكل مفردات الشكر والامتنان على هذه التهاني العطرة، وندعو لهم بدوام الصحة وطول العمر.. فاننا نتشرف بنشر اسمائهم الكريمة وفق تسلسل وصولها الزمني وهم.. المجاهد خالد مشعل, واللواء المتقاعد سامي الساكت, والاستاذ محمد امين زيتون, والمحامي فايز شخاتره, والزميل سالم علي ذياب, والمحامي صلاح النوباني, والمحامي مجلي نصراوين, والمحامي وميض مجلي, والزميل عصام مبيضين, والبنك الاردني الكويتي, والزميل عبدالهادي الراجح, ود. عدلي الهواري, والصديق فارس فحماوي, والاخ معاوية جرادات, والفنان كمال خليل, والصديق عامر شحادة, والاخ محمد ربحي الطباخي, ونقابة البيطريين الاردنيين, وهشام ابو العز الحريري, والمهندس ايمن الجندي, واسرة مركز حفظ التراث الثقافي/بيت لحم, ومنتدى فلسطين الدولي للاعلام والاتصال, واسرة مجلة زهرة المدائن, والدكتور صالح بن بكر الطيار, والاخ قاسم صالح, ود. خالد شنيكات, والزميل معاذ السباعي, والاخ صلاح ابو صلاح, والزميل واصف عازر, ود. اياد علاوي, ومركز الاسرى للدراسات, وملتقى القدس الثقافي.