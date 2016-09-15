ترقية حفتر لرتبة مشير بعدما نجح في تحرير المنشآت النفطية الليبية

قرر المستشار عقيلة صالح, رئيس مجلس النواب الليبي امس الأربعاء ترقية خليفة حفتر, القائد العام للجيش الليبي إلى رتبة مشير, وذلك بعد نحو سنة ونصف من ترقيته إلى رتبة فريق أول.

وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان “أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقلية صالح عيسى قرارا بترقية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق ركن خليفة بلقاسم حفتر إلى رتبة مشير”.

وطلب صالح من حفتر ترقية ضباط وضباط صف “القوات المسلحة العربية الليبية تقديرا للدور البطولي الذي تؤديه قوات الجيش بكل شجاعة واقتدار لمكافحة الإرهاب على كامل التراب الليبي وصون وحماية مقدرات الشعب”.

وجاءت ترقية حفتر إلى رتبة مشير غداة سيطرة القوات التي يقودها على منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا وطرد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من هذه المنطقة.

وقد تراجعت حكومة الوفاق الوطني عن دعوة قواتها لمواجهة قوات حفتر، حيث دعا رئيسها فايز السراج جميع الأطراف إلى “اجتماع بشكل عاجل لمناقشة آلية للخروج من الأزمة”، وذلك بعد انقسامات وقعت داخل الحكومة جراء تأييد عضويين منها لعملية قوات حفتر.

ويتحدر حفتر من الشرق الليبي وهو من مواليد عام 1943، شارك في الانقلاب الذي قاده الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 1969 قبل أن ينشق عنه أواخر ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة لينضم هناك الى قيادات المعارضة.

وبعد 20 عاما في المنفى عاد حفتر ليقود قوات برية في الجيش إبان ثورة 17 شباط 2011، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الأول بعد الثورة، إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار.

لكن البرلمان الحالي أعاده الى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطا متقاعدا مطلع 2015 قبل أن يؤدي في التاسع من آذار من العام نفسه اليمين كقائد عام للقوات الليبية وترقيته إلى رتبة فريق أول بعد إطلاقه العملية العسكرية “معركة الكرامة” في أيار 2014، بهدف تطهير ليبيا من الإرهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات.