مآدب العرب في عيد الاضحى

تتشابه العادات العربية في مشارق العالم العربي ومغاربه, في تناول اللحوم خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك, حيث تقدم لحوم الاضاحي في عدة اطباق متنوعة الاذواق.

* ففي الأردن وفلسطين تجتمع العائلة على الإفطار لتناول طبق من لحم الذبيحة المحمر وبعض الكبدة المحشية، وهو من أشهر تقاليد الفطور في الأضحى. حيث تجتمع العوائل فيما بعد لتناول طبق المنسف المشهور، الذي يعتبر من أشهر أطباق عيد الأضحى في كل من الأردن وفلسطين.

* وفي مصر تعتبر الفتة المصرية أحد أشهر أطباق العيد، وتتكون من اللحم والأرز والصلصة الحمراء، إلى جانب طبق الممبار (الفوارغ)، والرقاق باللحمة، والكفتة بأنواعها. وينتشر كعك العيد كأشهر الحلويات العيد في مصر، ويُصنع من الدقيق والسمن والخميرة والحليب والسمسم.

* وفي سوريا تشتهر أطباق التسقية وفتة اللحمة على الفطور، والشاكرية على الغداء، وهي طبق مكون من قطع اللحم المطهوة باللبن والنشاء، والتي تقدم إلى جانب الأرز. أما أشهر حلويات العيد في منطقة بلاد الشام فهي معمول التمر والفستق والجوز، والبقلاوة، والكنافة.

* وفي السعودية ينتشر في عيد الأضحى طبق الحميس، وهو عبارة عن قطع اللحم والعظم المطهوة بشحم الخروف، وكبسة الأرز باللحم، والجريش المصنوع من الحبوب، والمرقوق المكون من العجين والأرز واللحم والصلصة الحمراء.

أما على صعيد أشهر الحلويات السعودية التي تُقدم في هذا العيد, فهي الكليجة والممروس والتمر بأنواعه.

* اما في دولة الإمارات فيشتهر طبق الهريس، المكون من اللحم والحبوب المطهوة بالضغط إلى حد الذوبان، إلى جانب طبق الثريد والمندي. والحلوى التقليدية الإماراتية هي “اللقيمات”، أو العوامة.

* وفي الجزائر تنتشر أطباق اللحم المشوي على الحطب، مثل الملفوف، والأطباق المطهوة مع الصلصة مثل الكمونية، وطبق البوزلوف، وهو رأس العجل بالفرن, في حين يعتبر طبق الـ “بولفاف” هو طبق العيد الرسمي في المغرب، ويتكون من كبد الخروف الملفوف بشرائح اللحم، ويُقدم مع الكُسكسي المغربي اللذيذ.