كل عام وقراء “المجد” وابناء العروبة بخير

على ضفاف المجد

بقلم : فهـد الريمــاوي

اليهودية ليست ديانة، انها كارثة (الشاعر الالماني هاينه) بمثل ما تنغرز السكاكين الحادة والسهام المدببة في قوالب الزبدة الرخوة، تنغرز المخالب الاستخبارية الصهيونية في هلاميات الجسد العربي الخائر القوى، والمفكك الاوصال، والمنبطح امام كل انواع الا... أكمل القراءة

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