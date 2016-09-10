كل عام وقراء “المجد” وابناء العروبة بخير

اليهودية ليست ديانة، انها كارثة (الشاعر الالماني هاينه) بمثل ما تنغرز السكاكين الحادة والسهام المدببة في قوالب الزبدة الرخوة، تنغرز المخالب الاستخبارية الصهيونية في هلاميات الجسد العربي الخائر القوى، والمفكك الاوصال، والمنبطح امام كل انواع الا... أكمل القراءة
قامت شركة أبتونومي بتطوير طائرة بدون طيّار تستطيع أن تحمل على متنها أدوات لردع السارقين والمخربين. واعتماداً على تقنية الطائرة DJI S- 1000 يتمّ تطوير طائرة ذات ثمانية أرجل هي مفضلة لدى السينمائيين، تستطيع تجنب العقبات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي... أكمل القراءة