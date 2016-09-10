طائرات ذكية لحراسة المنازل

قامت شركة أبتونومي بتطوير طائرة بدون طيّار تستطيع أن تحمل على متنها أدوات لردع السارقين والمخربين.

واعتماداً على تقنية الطائرة DJI S- 1000 يتمّ تطوير طائرة ذات ثمانية أرجل هي مفضلة لدى السينمائيين، تستطيع تجنب العقبات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، كما تحمل هذه الطائرة كاميرات للتصوير الليلي والنهاري ومكبرات صوت ضخمة وكذلك أضواء كاشفة.

وتستطيع هذه الطائرة أن تحط على سطح منزل صاحبها، كما يمكن التحكم بها عن بعد، حيث يستطيع المالك أن يشير إلى المكان المراد أن تذهب إليه طائرته.

والمثير للانتباه في هذه الطائرات أنها تتطور باستمرار، حيث تستطيع حساسات الحركة أن تتجاهل الإشعارات الكاذبة، وبمرور الوقت تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي أن تميّز بين من يسطو على المنزل وكلب الجيران المتسلل.