مفتي السعودية يعتبر الايرانيين مجوساً وليسوا مسلمين

الرياض ـ قدس برس

تصاعدت وتيرة التوتر والتلاسن الإعلامي بين السعودية وإيران، على خلفية مقاطعة الإيرانيين لموسم حج هذا العام.

فقد اتهم مفتي عام السعودية ورئيس “هيئة كبار العلماء”، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المرشد الإيراني علي خامنئي بـ”العداء للإسلام” والتحدث من منطلق الخلاف مع الطائفة السنيّة، وذلك ردا على دعوة سابقة لخامنئي للمسلمين بإعادة التفكير في إدارة الحج.

ورأى آل الشيخ، أن “هجوم خامنئي على السعودية وطعنه في إجراءاتها الخاصة بموسم الحج أمر غير مستغرب على هؤلاء”.

وأضاف: “يجب أن نفهم أن هؤلاء ليسوا مسلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم وتحديدا مع أهل السنة والجماعة”.

يذكر أن خامنئي كان قد هاجم بشدة السعودية يوم الاثنين الماضي، متهما المملكة بارتكاب تجاوزات خلال الحج وحمّلها مسؤولية التدافع الدموي في مشعر منى العام الماضي،.

وقال خامنئي في رسالة وجهها إلى عموم المسلمين مستحضرا حادثة التدافع في مشعر منى العام الماضي، التي قتل فيها عدد كبير من الحجاج، بينهم 464 إيرانيا: “لقد زجّهم الرجال السعوديون المجرمون القساة القلوب مع الموتى في حاويات مغلقة، وقتلوهم شهداء بدل معالجتهم ومساعدتهم أو حتى إيصال الماء إلى شفاههم الظامئة”.

ودعا الدول الإسلامية إلى “إعادة التفكير بطريقة جوهرية في طريقة إدارة الحج”، على حد تعبيره.

وتقول السعودية إن عدد القتلى في حادثة منى العام الماضي هو 769 حاجا، بينما تتحدث تقارير أخرى عن تجاوز الضحايا ألفي قتيل.

وقد أخذ التوتر بين السعودية وإيران في التصاعد بشكل متسارع منذ كانون ثاني الماضي, بعد قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ردا على الهجوم التي تعرضت له سفارتها وقنصليتها في إيران، من قبل محتجين على إعدام المعارض الشيعي السعودي نمر النمر.