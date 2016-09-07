الامريكان يخترعون “طاقية الاخفاء”

منذ قديم الزمان يحلم الانسان بما اطلق عليه “طاقية الاخفاء” التي من شأن كل من يعتمرها ان يختفي عن انظار الاخرين.

هذا الحلم الخيالي تحوّل اليوم إلى حقيقة، فقد أصبح بإمكان الانسان الاختفاء عن الانظار عبر استخدام “طلاء بتقنية النانو”.

فقد أجرى فريق أمريكي أبحاثاً في جامعة ميتشغان الأمريكية، حول هذا الاختراع، بهدف تطوير درجة شفافية الطلاء إلى 100%. وأنجز فريق البحث تجارب على مواد صلبة، حيث فرشّ الطلاء وجففت المنطقة المراد إخفاؤها، فاختفت عن الانظار.

كما عمد الفريق إلى تجربة مثيرة تتمثل في طلاء يد أحد أعضاء فريق البحث، وقد اختفت يد العضو.. ورجح العديد من الأشخاص إمكانية أن يأخذ هذا الاختراع منحى سلبيا، فيستخدم في عمليات التنصت والسرقة، والأعمال غير الشرعية، بغض النظر عن الاستخدامات الجيدة.